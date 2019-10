Hamburg. Am Donnerstagnachmittag stahl ein 47-Jähriger zunächst vier Parfümflaschen in einer Parfümerie im Hamburger Hauptbahnhof. Anschließend flüchtete er laut Polizei in Richtung Nordsteg, wo er auf den Ladendetektiv der Parfümerie traf, der gerade aus seiner Mittagspause zurückkehrte. Dieser nahm die Verfolgung des Mannes auf. Nach wenigen Metern rannte der Ladendieb gegen eine 71-jährige Frau und ihren 79-jährigen Begleiter und riss die beiden zu Boden.

Auch der Ladendieb stürzte und konnte vom Ladendetektiv bis zur Übergabe an die alarmierten Bundespolizisten festgehalten werden. Die 71-Jährige wurde am Knöchel verletzt. Ihr Begleiter erlitt Verletzungen am Oberschenkel und an der Hüfte.

Gegen den Ladendieb wird bereits ermittelt

Bei der Vernehmung im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof wurde festgestellt, dass gegen den 47-Jährigen bereits in zahlreichen Diebstahlsfällen ermittelt wird. Er wurde daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und der Körperverletzung eingeleitet.