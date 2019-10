Hamburg. Polizei und Rettungsdienst wurden am frühen Donnerstagabend zum U-Bahnhof Farmsen gerufen: Vor dem Bahnhof waren zwei Männer gegen 18.20 Uhr aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Dieser eskalierte zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der laut Lagedienst der Polizei einer der beiden Beteiligten ein Messer zog und seinen Kontrahenten an Bauch und Oberschenkel verletzte. Auch der mit dem Messer Bewaffnete erlitt Verletzungen.

Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr soll laut Polizei nicht bestehen. Die Hintergründe werden derzeit noch ermittelt.