Hamburg. Große Aufregung in Mümmelmannsberg: Am Sonnabendmorgen um 10.26 Uhr alarmierten Anwohner die Polizeiwache in Billstedt, weil ein kleiner Junge in der Max-Klinger-Straße mit einer Waffe hantiere. Zudem wurde den Beamten gemeldet, dass ein Mann vom Balkon geschossen habe. Gleich sechs Streifenwagen rasten zum Einsatzort in Billstedt. Doch dort stellte sich die Situation glücklicherweise harmloser dar als zunächst angenommen.

Vor Ort legten die Beamten ihre ballistische Schutzausrüstung an, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. In schusssicheren Westen sperrten sie Straßen ab. Anschließend durchsuchte die Polizei die Wohnung, aus der auch geschossen worden sein soll. Dort entdeckten die Beamten schließlich zwei sogenannnte Softair-Waffen und dazugehörige Munition – die Gegenstände wurden sichergestellt.

Softair-Waffen vor allem bei Jugendlichen beliebt

Die Person, die sich in Wohnung aufhielt, wurde nicht festgenommen. Einen kleinen Jungen traf die Polizei nicht an. Softair-Waffen werden überwiegend bei Gelände- und Verfolgungsspielen eingesetzt. Sie sehen häufig wie echte Schusswaffen aus, führen aber nicht zu lebensgefährlichen Verletzungen. Meistens werden Kunststoff-Kugeln verschossen. Spiele mit Softair-Waffen sind gerade bei Jugendlichen sehr beliebt.

Ob sich Jugendliche auch im aktuellen Fall eine "Schlacht" mit Softair-Waffen geliefert haben und so den Polizeieinsatz ausgelöst haben, wie es die "Mopo" berichtet, konnte die Polizei am Sonnabendnachmittag noch nicht bestätigen.