Hamburg. Eine Zwangsräumung in Osdorf konnte am Mittwochvormittag nur durchgeführt werden, nachdem das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Hamburger Polizei den Einsatz unterstützte. Zunächst waren der Gerichtsvollzieher, die Feuerwehr und "normale" Polizeibeamte gegen 8.30 Uhr zur Wohnung des Mannes in der Straße Immenbusch gekommen. Der Bewohner reagierte nicht auf die Forderung, die Tür zu öffnen.

Stattdessen verbarrikadierte er sich in der Wohnung und begann, die Einsatzkräfte vom Balkon aus mit Feuerwerkskörpern und Unrat zu bewerfen. Daraufhin alarmierten die Beamten das SEK. Auch dieses wurden von dem eventuell psychisch angeschlagenen Mann – der die ganze Zeit eine Helmkamera trug, wohl um das Geschehen zu filmen – beworfen. Laut Polizei unter anderem mit selbst gefertigten Brandsätzen, die zusätzlich mit Schrauben gefüllt waren. Darüber hinaus versuchte er, die Beamten mit Brandbeschleuniger zu bespritzen und wedelte mit Unterlagen, die wohl die Unrechtmäßigkeit der Räumung belegen sollten.

SEK stürmt Wohnung nach Angriff auf Beamte

Die Spezialkräfte entschieden sich dazu, die Wohnung zu stürmen: Während ein Teil der Beamten durch das Treppenhaus zur Wohnungstür vordrang, sicherten zwei der Polizisten den Balkon über eine Drehleiter der Feuerwehr ab. Es gelang ihnen, den Mann zu überwältigen. Aus Sicherheitsgründen durchsuchten aufgrund des Verhaltens des Mieters die gesamte Wohnung auf etwaige weitere Sprengsätze.

Erst, als sichergestellt war, dass keine Gefahr besteht, konnte der Gerichtsvollzieher die Wohnung betreten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nachbarn beschreiben ihn als normalerweise sehr freundlichen, zugewandten Menschen.