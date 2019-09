Hamburg. In der Nähe von Blohm+Voss ist am Dienstagmorgen an der Hermann-Blohm-Straße (Steinwerder) eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Der mit einem Aufschlagzünder bestückte Blindgänger wird von einem Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden.

Zuvor muss die Gegend, in der auch sogenannte Gefahrguthallen liegen, in denen brisante Waren gelagert werden, in einem Radius von 300 Metern evakuiert werden. Mehrere Firmen sind betroffen. Nach Angaben der Polizei sind der Alte Elbtunnel und der Fähranleger Steinwerder gesperrt. Als Umleitung zwischen Wilhelmsburg und Innenstadt empfiehlt die Polizei Rad- und Fußgängern die Fähre 73 ab der Haltestelle Ernst-August-Schleuse.

Auch der Schiffsverkehr ist von der Bombe betroffen

In der Hermann-Blohm-Straße wurde eine alte "Fliegerbombe" gefunden. Sie muss voraussichtlich vor Ort durch die @FeuerwehrHH entschärft werden.

Der Alte Elbtunnel und der Fähranleger #Steinwerder sind aktuell gesperrt. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) September 3, 2019

Während der Entschärfung werden in einem weiteren Umkreis Straßen gesperrt. Dann wird nach jetzigem Stand auch Schiffsverkehr betroffen sein. Hauptverkehrsadern liegen voraussichtlich nicht im Gefahrenbereich. Es sind auch keine Wohngebiete betroffen. Wann die Entschärfung beginnt, steht noch nicht fest.