Hamburg. Einen Monat war Ruhe, jetzt ist in Wilhelmsburg die nächste Weltkriegsbombe zutage gefördert worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der 250 Pfund schwere amerikanische Blindgänger bei Sondierungsarbeiten auf einem Baufeld am Stübenhofer Weg in Kirchdorf-Süd entdeckt.

Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort und hat einen Sperrradius von 200 Metern sowie einen Warnradius von 300 Metern festgelegt. Von der Sperrung ist auch die stark befahrene Otto-Brenner-Straße betroffen.

Allein im Juni waren in Wilhelmsburg vier Bomben entschärft worden.

Weitere Informationen folgen.