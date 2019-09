Hamburg. Die Feuerwehr hat am Sonnabend eine junge Frau aus der Alster gerettet. Passanten beobachteten gegen 19.30 Uhr, wie die behinderte Frau vom Bootsanleger am Jungfernstieg plötzlich in die Binnenalster stürzte. Laut Polizei sprang sofort ein Zeuge hinterher und hielt die 25 Jahre alte Frau so lange über Wasser, bis die Retter eintrafen.

Noch bevor sämtliche alarmierten Rettungskräfte, wie beispielsweise die Taucher der Feuerwehr oder Rettungsboote der DLRG, den Einsatzort erreichten, gelang es der Besatzung des ersten Löschfahrzeuges am Unfallort, die Frau aus und ihren 44 Jahre alten Helfer dem Wasser zu ziehen. Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly: "Nach rettungsdienstlicher Versorgung durch Notfallsanitäter konnte die Dame kurze Zeit später unverletzt in die Obhut der anwesenden Mutter übergeben werden."