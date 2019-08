Hamburg. Gegen 20.35 Uhr ist es in Harburg auf der Bremer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, in den auch ein Linienbus des HVV verwickelt wurde: Laut polizeilichem Lagedienst kam der Fahrer eines Mercedes aus noch unbekannten Gründen von der Bremer Straße ab und kollidierte mit einem Opel Corsa, der gerade hinter einem an einer Bushaltestelle stehenden Bus der Linie 144 einparken wollte.

Durch die Wucht der Kollision begrub der größere Mercedes den kleineren Opel unter sich und schob ihn gegen den Bus. Laut Feuerwehr-Sprecher Torsten Wesselly wurden insgesamt vier Menschen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Mercedes-Fahrer war alkoholisiert

Dabei handelt es sich laut Feuerwehr um den Fahrer des Mercedes und drei weibliche Insassen des Kleinwagens. Die Fahrgäste des Busses blieben unverletzt, die Busfahrerin wurde ambulant an der Unfallstelle wegen eines Schocks behandelt. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei, ersten Ermittlungen zufolge soll der Mercedes-Fahrer angetrunken gewesen sein.

Die Feuerwehr sicherte für die Unfallaufnahme den Mercedes gegen Herabstürzen. Polizisten drängten zahlreiche, teils angetrunkene Schaulustige ab. Die Bremer Straße musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll für den Verkehr gesperrt werden

Erst am Donnerstag war es am Dammtor-Bahnhof zu einem Unfall mit einem HVV-Bus gekommen.