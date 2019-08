Hamburg. Bei einem schweren Unfall am Schiffbeker Weg in Hamburg Billstedt ist ein kleiner Junge am Sonntagmittag getötet worden. Nach ersten Informationen der Polizei Hamburg soll das Kind um 13.05 Uhr von einem Bus der Hochbahnlinie 232 erfasst worden sein. Die genau Unfallursache liegt noch im Dunkeln.

An der Unfallstelle kam es zu erschütternden Szenen. Das Kind sollte im Rettungswagen reanimiert werden. Doch die Versuche wurden erfolglos abgebrochen. Offenbar wurde der Junge vom Bus förmlich überrollt. Er wurde ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Schiffbeker Weg: Experten untersuchen Unfallstelle

Angehörige und Augenzeugen mussten von Rettungskräften betreut werden. Sechs oder sieben von ihnen waren in so schlechtem gesundheitlichen Zustand, dass sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus kamen. Auch Polizeibeamte waren sichtlich betroffen. Sie sollen nach Angaben eines Polizeisprechers vom psychosozialen Notfallversorgern der Polizei (PEERS) betreut werden.

Der Auto- und Busverkehr war im Umkreis des Schiffbeker Weges beeinträchtigt. Die Unfallaufnahme vor Ort lief am Nachmittag noch. 3-D-Scanner und Sachverständige sollten helfen, das Geschehen zu rekonstruieren. Dabei soll auch eine Drohne zum Einsatz kommen.