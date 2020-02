Hamburg. Das Ziel der Polizei ist eindeutig gefasst: Langfristig soll es in Hamburg möglichst keine Verkehrstoten mehr geben – davon ist die Hansestadt aktuell noch weit entfernt. Nach der neuen Unfallstatistik kamen im Jahr 2019 insgesamt 28 Menschen bei schweren Unfällen in Hamburg ums Leben, im Vorjahr waren es noch 29 Verkehrstote gewesen. Die Zahl der verletzten Personen nahm jedoch erneut deutlich ab, auch wenn die Unfälle mit Blechschäden fast durchweg zunahmen.

Laut Polizei wurden insgesamt 68.278 Unfälle auf Hamburg Straßen, Radwegen und Gehwegen registriert, 1326 Kollisionen oder zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Darunter waren 7386 Unfälle mit insgesamt 9293 Verletzten (minus 3,6 Prozent). Die Zahl der Schwerverletzten sank dabei deutlich um 9,3 Prozent.

2019 kamen 28 Menschen bei 27 Unfällen im Straßenverkehr ums Leben (2018: 29 Verkehrstote), darunter waren 10 Fußgänger, 4 Radfahrer, 3 Motorradfahrer, 1 S-Pedelec-Fahrer, 5 Pkw- und 1 Lkw-Fahrer sowie 4 Pkw-Insassen. pic.twitter.com/C8aeOArEwm — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) February 14, 2020

"Die Zahl aller Verunglückten erreichte mit 505 den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1953", heißt es von der Polizei. Unter den 28 getöteten Menschen waren zehn Fußgänger, vier Radfahrer, drei Motorradfahrer, ein Pedelec-Fahrer, fünf Autofahrer, ein Lastwagenfahrer sowie vier Menschen, die als Passagiere in einem Auto saßen.

Unfälle mit Kindern, jungen Erwachsenen und Senioren steigen leicht an

Obwohl die Zahl der Unfälle mit Kindern leicht auf 29 Fälle stieg, sank die Zahl der dabei verletzten Kinder auf 660 und erreichte damit ebenfalls einen historischen Tiefstand. "Tragisch bleibt der Tod eines Kindes, das unvermittelt auf eine vielbefahrene Straße lief und von einem herrannahenden Bus erfasst wurde", heißt es in einer Mitteilung zu der neuen Statistik. Der Unfall ereignete sich im August in Billstedt.

Auch kam es nach den neuen Daten zu mehr Kollisionen mit Beteiligung von jungen Erwachsenen (11.168 Unfälle, plus vier Prozent) und Senioren (12.513 Unfälle, plus 1,3 Prozent). Zudem stieg die Zahl der verletzten Fahrradfahrer leicht von 2515 auf 2540, auch die Gesamtzahl der Unfälle stieg um 146 Fälle (4,3 Prozent) auf 3542 Fälle an. Die Zahl der Motorradunfälle erreichte dagegen laut Polizei mit 799 (minus 9,3 Prozent) den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren.

Weniger Kollisionen unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Als sehr positiv bewertet die Polizei, dass die Zahl der alkoholbedingten Verkehrsunfälle mit 752 (minus 7,5 Prozent) den niedrigsten Stand seit 1995 erreicht habe. Auch die offenbar durch Drogenkonsum entstandenen Unfälle gingen um fünf Prozent auf 190 zurück.

Die Polizei sieht sich zudem in ihrer Strategie bestätigt, verstärkt gegen Temposünder vorzugehen: Eine überhöhte Geschwindigkeit sei im Vergleich zum Vorjahr weniger häufig als Hauptursache von Kollisionen zu verzeichnen gewesen. Polizeipräsident Morten Struve kündigte an, in den Bemühungen nicht nachlassen zu wollen: "Bereits das Einhalten einfachster Regeln führt zu einem deutlichen Mehr an Sicherheit. Wir setzen daher auf einen Mix aus konsequenter Ahndung und punktgenauer Präventions- und Aufklärungsarbeit", sagte Struve.