Hamburg. Er beschäftigt die Polizei seit fast 20 Jahren, erhielt unter anderem 2004 eine Bewährungsstrafe und wurde 2011 vom Amtsgericht Wandsbek zu fünf Jahren Haft verurteilt. Doch Heiratsschwindler Andrey C. (69) kann es nicht lassen. Im Juli 2018 wurde er erneut aktiv. Sein Opfer dieses Mal: eine 79-jährige Hamburgerin.

Nach Polizeiangaben gab er sich ihr gegenüber als Goldschmied aus wohlhabender Familie aus, der in gutem Kontakt zu Betreibern von Goldminen in Südafrika stehe. Er führte die ältere Dame aus, machte ihr großzügige Geschenke und sprach davon, sie zu heiraten. Sie erlag seinem Charme und seinem Werben und war überzeugt davon, die große Liebe gefunden zu haben.

Nach wenigen Wochen, im August vergangenen Jahres, bat er sie um Geld. Er benötigte 100.000 Euro, um ein Paket mit Gold beim Zoll auszulösen, verfüge aber gerade nicht über ausreichende Mittel dafür. Nach kurzem Zögern gab ihm die Rentnerin 50.000 Euro in bar. Einen Monat später überredete er sie, ihm weitere 50.000 Euro auszuhändigen.

Das Geld wollte er doppelt zurückzahlen

Das Geld werde er ihr in doppelter Höhe zurückzuzahlen, versprach er, denn er erwarte 2020 ein Erbe über 25 Millionen Euro. Ob sie ihm unter diesen Bedingungen nicht weitere 200.000 Euro leihen könne? Die 69-Jährige kratzte ihre restlichen Ersparnisse zusammen und gab ihm im Februar diesen Jahres 34.000 Euro.

Danach hörte sie nichts mehr von ihm. Er ging nicht ans Telefon und meldete sich nicht mehr bei ihr. Sie könne sich ihr Verhalten im Nachhinein nicht erklären, sagte die Seniorin später der Polizei. Den Hamburger Beamten gelang es nach intensiven Ermittlungen, Andrey C. am 28. Juli in einer Wohnung am Bahrenfelder Steindamm festzunehmen. Dort lebte er mit einer Frau zusammen.

Andrey C. war vielleicht bundesweit aktiv

Möglicherweise war Andrey C. seit 2016 sogar bundesweit aktiv. Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Opfer gibt, die sich aus Scham bisher nicht gemeldet haben. "Wir bitten Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 040/42865-6789 bei uns zu melden", sagt Florian Abbensetz, Sprecher der Hamburger Polizei. Bislang sind elf Frauen im Alter zwischen 59 und 80 Jahren bekannt, die auf den Heiratsschwindler reingefallen waren. Dabei verfolgte er immer dieselbe Masche und gab sich als Juwelier und Diamantschleifer aus.

Laut Staatsanwaltschaft Hamburg wurde Andrey C. im November 2015 aus der Haft entlassen und befand sich bis November 2018 unter "Führungsaufsicht", ihm stand also ein Bewährungshelfer zur Seite. Das hat ihn nicht von seinen betrügerischen Machenschaften abgehalten.