Erst Welpe getreten, dann Treter geschlagen

Hamburg. Er guckt mit großen Augen in die Welt, ein knuffiger kleiner Hund mit Schlappohren und kurzer Schnauze. Vier Monate war der ungarische Vizsla-Welpe alt, als ein Streit um ihn entbrannte. Dabei holte sich der Hund das, was man bei einem Menschen ein blaues Auge nennen würde. Ein anderer Beteiligter der Auseinandersetzung war allerdings viel stärker mitgenommen, ganz klar ein Fall für einen Arzt.

Zwei ausgeschlagene Zähne, zwei weitere gelockert, dazu eine Gehirnerschütterung und eine Lippenverletzung: Anton A. (Namen geändert) hat erhebliche Verletzungen davongetragen. Und der Mann, der den Hamburger in einem Streit derartig zugerichtet haben soll, steht jetzt wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht. Laut Anklage hatte das spätere Opfer am 9. Oktober vergangenen Jahres mit seiner Frau auf einer Parkbank in Planten un Blomen gesessen, als es von dem Vizsla attackiert wurde. Daraufhin habe Anton A. dem Hund einen Tritt versetzt. Dies wiederum habe dessen Herrchen Oscar I. in Wut gebracht, sodass der 25-Jährige mit der Faust zuschlug, so die Vorwürfe weiter.

Strafbefehl über 750 Euro

Bisher wurde der Fall nicht sonderlich hoch gehängt: Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Strafbefehl über 750 Euro, also eine Verurteilung anhand der Aktenlage, ohne eine Hauptverhandlung durchzuführen. Doch weil Oscar I. Einspruch gegen diese Entscheidung eingelegt hat, sitzt er jetzt doch auf der Anklagebank.

„Wenn man hört, was passiert sein soll, scheint die bisherige Strafe relativ gering“, ordnet der Richter die Tat vorläufig ein. „Zähne abgebrochen, da denkt man: Hui, jui, jui.“ Dem Faustschlag vorausgegangen sei ja offenbar, dass der Hund des 25-Jährigen getreten wurde. „Und dass Sie das nicht gut fanden.“ „Es war ein Welpe, gerade vier Monate alt, zehn Kilo!“ Aus den Worten des Angeklagten spricht der Beschützerinstinkt. Ruhig sitzt der Mann da, nichts deutet darauf hin, als sei er jemand, der schnell in Rage gerät. Ja, er habe Anton A. geschlagen, gibt er zu.

Angeklagter entscheidet sich für schnelle Lösung

„Aber er hat meinen Hund dreimal getreten, sogar, als ich ihn schon am Halsband hatte.“ Dann sei zu klären, ob der Angeklagte in Notwehr gehandelt hat, fasst der Richter zusammen. „Wenn Sie zuschlagen, weil Sie finden, der andere ist böse, dann wäre das Rache. Und Zahn um Zahn geht gar nicht!“ Wenn Oscar I. aber befürchtet habe, der Mann trete noch mal nach, dann sei es möglicherweise Notwehr. Oscar I. könne immer noch entscheiden, seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen.

„Oder Sie wollen das volle Programm, und wir laden hier alle Zeugen.“ Das könne aufwendig werden. Der Angeklagte überlegt einen Augenblick, dann entscheidet er sich für die schnelle Lösung: Er akzeptiert die Geldstrafe von 750 Euro. Der Prozess ist damit vorbei, bevor er richtig angefangen hat.