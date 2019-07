Busfahrer geschlagen und beleidigt: Täter bekommt Bewährung

Hamburg. Er griff einen Busfahrer mit der Faust an und beleidigte ihn darüber hinaus. Dafür wurde ein 25-Jähriger am Dienstag vor dem Amtsgericht wegen Körperverletzung und Beleidigung verurteilt. Das Gericht verhängte eine fünfmonatige Bewährungsstrafe gegen den Angeklagten. Der junge Mann hatte am 8. Dezember vergangenen Jahres an einer Haltestelle am ZOB beim Hauptbahnhof im betrunkenen Zustand zunächst eine an einer Bushaltestelle wartende Frau belästigt.

Der Busfahrer, der die Szenerie beobachtet hatte, stieg daraufhin aus, kam der Frau zu Hilfe und forderte den Mann auf, die Geschädigte in Ruhe zu lassen. Als der Busfahrer wieder in sein Fahrzeug einsteigen wollte, versetzte ihm der 25-jährige einen Faustschlag ins Gesicht und bepöbelte ihn. Eine Blutalkoholprobe, die dem Täter abgenommen wurde, ergab, dass der Randalierer 2,72 Promille hatte – ein sehr hoher Wert, den man nur mit einiger „Übung“ erreicht. Als eine Bewährungsauflage wurde der Angeklagte vom Gericht unter anderem dazu verpflichtet, eine Therapie zur Bekämpfung seiner Alkoholsucht aufzunehmen. Außerdem muss der an einem speziellen Anti-Aggressions-Training teilnehmen.

