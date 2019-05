Zeugen gesucht Fremder spricht Schulmädchen in Duvenstedt an

Hamburg. Ein Unbekannter, der im Hamburger Stadtteil Duvenstedt zwei acht und neun Jahre alte Mädchen angesprochen hat, verunsichert zurzeit einige Eltern. Am Mittwoch gegen 18.20 Uhr wurden die Schulkinder am Schleusenstieg in Höhe des Stichwegs zum Haeckswisch von dem Fremden "in verdächtiger Weise angesprochen", sagte Polizeisprecherin Evi Theodoridou am Freitag. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die beiden Mädchen waren nach Angaben der Polizei mit dem Fahrrad in der Straße Schleusenstieg unterwegs, als sie in Höhe eines Stichwegs auf einen blauen Kleinbus aufmerksam wurden. Vor dem Fahrzeug stand ein Mann. Als die beiden Acht- und Neunjährigen an dem Fremden vorbei wollten, kam es offenbar zu der Kontaktaufnahme.

Mädchen erzählten ihren Eltern von dem Fremden

"Nach Angaben der Mädchen sollen diese daraufhin weggelaufen sein", sagte Polizeisprecherin Theodoridou. Auch der Mann soll zunächst mit seinem Kleinbus in Richtung Specksaalredder weggefahren sein.

Nach kurzer Zeit sollen die Kinder jedoch zurückgekehrt sein. Dort sollen sie auch dem verdächtigen Mann erneut begegnet sein. Anschließend radelten die Mädchen nach Hause und berichteten ihren Eltern von dem Vorfall, die wiederum die Polizei alarmierten. Eine Sofortfahndung nach Mann und Kleinbus blieb erfolglos. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Mann wird wie folgt beschrieben werden:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

auffällige Tätowierungen an den Händen

kräftige, muskulöse Statur

braune kurze Haare

schwarzes Käppi

grüne Hose

dunkelblaue Jacke

braune Winterstiefel/Feldstiefel

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.