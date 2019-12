Hamburg. Wo die Gangster-Rapper Bonez MC und RAF Camora von der 187 Strassenbande auch immer auftreten – die Polizei ist nicht weit. Und so wurde auch das Konzert am Freitagabend in der Hamburger Barclaycard Arena von einer bemerkenswerten Aktion der Hamburger Polizei begleitet.

Vor und nach dem Konzert der beiden Rapper kontrollierten zahlreiche Beamte die Besucher. Im Visier der Polizei: Drogen und getunte Autos.

Bonez MC-Konzert: Soko Autoposer legt zehn Fahrzeuge still

Und die Beamten wurden schnell fündig: Die Soko Autoposer überprüfte zwölf Fahrzeuge und 17 Personen. Anschließend wurden zehn getunte Fahrzeuge stillgelegt, vier davon sogar sichergestellt.

Parallel kontrollierten Beamte der Verkehrsdirektion Konzertbesucher auf Drogenmissbrauch und -besitz. Ergebnis: Wegen auffälliger Fahrweise wurden 80 Autos gestoppt und 93 Besucher durchsucht. Sieben mussten noch vor Beginn des Konzertes von Bonez MC und RAF Camora zur Blutprobe.

Weiter soll es laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung kurz nach Konzertschluss eine Schlägerei im Backstage-Bereich gegeben haben. Zwei Gruppen waren aneinander geraten. Unterstützt von der Polizei soll der Ordnungsdienst den Bereich geräumt haben.

Die Aktion der Hamburger Polizei dauerte von 15 bis 23.30 Uhr – das Konzert selbst verlief ohne größere Zwischenfälle.

Die Kontrollen der Polizei entgingen auch den Rappern nicht. Auf seinem Instagram-Kanal dokumentiert Bonez MC die Aktionen in einigen Videos – natürlich nicht ohne ein paar spöttische Seidenhiebe gegen die Beamten: "Vielen Dank an die Hamburger Polizei", sagt Bonez MC etwa bei einem Schwenk auf die vorgefahrenen Streifenwagen. "Auf euch ist Verlass. Aber kommt das nächste Mal mit richtigen Hunden an“, sagte er mit Blick auf die Drogenspürhunde der Polizei, die er als „Schwuchtelhunde“ bezeichnete. Zu sehen ist auch, wie eine Polizeibeamtin versucht, den Rapper am Filmen zu hindern.

Einen weiteren Kommentar dürfte er ernster gemeint haben: "Alle sagen, Hamburg war mit Abstand am heftigsten, Ihr wart die Lautesten. Danke für diese Zeit!!"

Razzia der Münchner Polizei bei Bonez MC-Konzert

Erst vor wenigen Tagen hatte es bei einem Konzert der beiden Gangster-Rapper Bonez MC und RAF Camora in der Münchner Olympiahalle eine große Polizeiaktion während des Konzertes gegeben.

Dort waren 110 Polizisten im Einsatz und durchsuchten den Tourbus der Musiker sowie den Bereich hinter der Bühne. Nach Medienberichten fanden die Ermittler im Bus einige Gramm Marihuana.

Im Backstage-Bereich entdeckten sie Kokain und Marihuana. Insgesamt wurden 90 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz geschrieben. Mehr als 30 davon kamen durch die Verkehrspolizei.

Riesen Chart-Erfolg in 2018

Allen Polizei-Aktionen zum Trotz war es den Hamburger Hip Hoppern von 187 Strassenbande erst im vergangenen Jahr wieder gelungen, ihre Hits in den Charts zu platzieren. Mit ihrem Album "Palmen aus Plastik 2" legten Bonez MC & RAF Camora einen regelrechten Rekordstart hin. GfK Entertainment sprach vom "erfolgreichsten Start des Jahres."