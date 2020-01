Hamburg. Menschenleben in Gefahr: Mit dieser Meldung musste die Hamburger Feuerwehr am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rahlstedt ausrücken. An der Straße Düpheid stand ein Kellerverschlag in Flammen, die Rauchentwicklung im Treppenhaus ließ die Bewohner nicht aus ihren Wohnungen kommen. Die Folge: Zweiter Alarm wurde 14.40 Uhr ausgerufen.

Nach Angaben der Feuerwehr mussten vor Ort zwei Personen mit Leitern von Balkonen gerettet werden, die restlichen Bewohner wurden mit sogenannten Fluchthauben durch das verqualmte Treppenhaus ins Freie gebracht. Insgesamt wurden 13 Personen aus dem Haus geholt. "Fünf Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankehaus", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Dritter Einsatz im selben Haus am selben Tag

Der Feuerwehr zufolge war der Einsatz des Großaufgebots am Nachmittag nicht der erste an diesem Tag an der selben Adresse. Bereits um 4.30 Uhr und um 5.30 Uhr mussten Kollegen in das Haus. Das erste Mal standen Fahrradteile in Flammen, beim zweiten Mal brannte Bekleidung. Der dritte Einsatz führte gar zur Evakuierung des Hauses.

Der Verdacht einer Brandstiftung liege nahe. Die Polizei ermittelt zur Stunde noch die Brandursache.