Hamburg. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg Rahlstedt sind in der Nacht zu Donnerstag einige Bewohner leicht verletzt worden. Wie viele, das war am Morgen noch nicht klar. Unter ihnen waren auch ein Kleinkind und seine Mutter.

An der Straße Düpheid brannte es im Keller eines mehrgeschossigen Hauses, sodass die Feuerwehr um kurz nach 1 Uhr sogar einen "zweiten Alarm" geben musste. Denn auch die Straße war erheblich verraucht. Nach Reporterangaben von vor Ort ging die Feuerwehr zunächst dem Verdacht der Brandstiftung nach.

Notarzt untersucht Bewohner auf Rauchgasinhalation

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg Rahlstedt an der Grenze zu Jenfeld.

Foto: Michael Arning

Mehrere Bewohner mussten mit Hilfe der Feuerwehrleute ihre Wohnung verlassen. Sie wurden in einem Großraumrettungswagen betreut. Die meisten Bewohner wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Ein Notarzt kümmerte sich um vier Menschen, die Anzeichen auf eine Rauchgasinhalation zeigten. Nach ersten Angaben kamen sie aber nicht ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.