Eine Zugbegleiterin der Deutschen Bahn in einem Regionalzug (Archivbild): In Zukunft haben die Zugbegleiter in Hamburg und im Norden die Möglichkeit, Bodycams zu tragen, um die Sicherheit zu verbessern. Die Zahl der Übergriffe ist zuletzt gestiegen. © picture alliance / Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB | Peter Gercke