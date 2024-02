Hamburg. Klimaanalyse der Umweltbehörde zeigt „Wärmeinseln“ – und stellt dar, in welchen Stadtteilen es nachts zu hohen Belastungen kommen kann.

Der Klimawandel hat auch Folgen für Hamburg: Es wird wärmerund nasser in der Hansestadt. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist die Jahresmitteltemperatur bei uns um 1,7 Grad gestiegen. Die Auswirkungen dürften vor allem in der inneren Stadt zunehmend spürbar werden: Dort gibt es stark verdichtete und versiegelte Viertel, in denen sogenannte Wärmeinseln „zunehmend ein Problem“ werden könnten, wie Umweltsenator Jens Kerstan vor Kurzem bei der Vorstellung eines neuen Klimainformationssystems sagte. Ältere Menschen seien besonders gefährdet. Es gelte „aufzupassen“, dass es bei immer mehr Hitzewellen „nicht immer mehr Hitzetote“ gebe, so der Senator.