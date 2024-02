Hamburg. Die Ökologisierung der Wirtschaft droht an Standortschwächen zu scheitern – mit fatalen Folgen für das Land und das Klima.

Das Versprechen klingt vielen Deutschen noch im Ohr: Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz werde Deutschland für einige Zeit „Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er- und 1960er-Jahren geschehen“, stellte Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem Jahr in Aussicht.