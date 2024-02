Hamburg. Linken-Fraktion hält zuständiges Amt für „eklatant unterbesetzt“. Gerügte Firmen zahlten Bußgelder „meist locker aus der Kaffeekasse“.

Der Arbeitsschutz in Hamburg wird nicht ausreichend sichergestellt und kontrolliert – dieser Ansicht ist zumindest die Linken-Fraktion der Bürgerschaft. Sie verweist etwa auf das verheerende Feuer am Ostersonntag des vergangenen Jahres in der Billstraße in Hamburg-Rothenburgsort, bei dem mehrere Lagerhallen ausbrannten. Immer wieder werde die Linke von Beschäftigten kontaktiert, die den Arbeitsschutz ihrer Firmen bemängelten, erklärt die Fraktion.