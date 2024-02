Hamburg. Maryam Blumenthal will auch auf diesem Weg junge Wähler erreichen. Berater: Demokratische Kräfte dürfen TikTok nicht AfD überlassen.

Maryam Blumenthal war gerade erst bei TikTok gestartet, da wollte sie es schon fast wieder sein lassen. Die Hamburger Grünen-Landesvorsitzende veröffentlichte Anfang Januar auf dem Onlineportal ihr erstes Kurzvideo. Darin verweist sie auf Recherchen des Medienhauses „Correctiv“ zu einem Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem auch AfD-Funktionäre und einzelne Mitglieder der CDU sowie der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Dort soll ein „Masterplan“ diskutiert worden sein für die sogenannte Remigration – eine Massenverdrängung von Menschen, die nach rechtsextremer Ideologie nicht zu Deutschland gehören und das Land verlassen sollen.