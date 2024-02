Hamburg. Einige Gymnasien und Stadtteilschulen haben deutlich weniger Anmeldungen zum neuen Schuljahr. Welche es sind und woran das liegt.

Viele Hamburger Schulen haben bei der Anmelderunde für die neuen fünften Klassen zum nächsten Schuljahr 2024/25 deutlich hinzugewonnen. Gerade hat die Schulbehörde veröffentlicht, welche Gymnasien und Stadtteilschulen in der Hansestadt am beliebtesten sind und welche die größten Zuwächse haben. Doch eine ganze Reihe von Schulen haben auch Schülerinnen und Schüler verloren. Welche das sind, ergibt sich aus dem Überblick der Anmeldezahlen in diesem im Vergleich zum vergangenen Jahr.