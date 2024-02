Hamburg. Interne Gefährdungsbeurteilung: Bei zwei Drittel der Referendare an Hamburgs Schulen leidet die Gesundheit. Was sie noch frustriert.

Hamburgs Schülerschaft wird in den kommenden Jahren erheblich wachsen: Bis 2030 erwartet der Senat 45.000 zusätzliche Mädchen und Jungen in den Klassenzimmern, ein Viertel mehr als 2019. Um sie gut zu unterrichten, sind viele neue Lehrerinnen und Lehrer nötig. Doch bei der Ausbildung des Lehrernachwuchses liegt in Hamburg offenbar einiges im Argen. Das geht aus der noch unveröffentlichten Auswertung einer Gefährdungsbeurteilung für das Referendariat hervor, die dem Abendblatt exklusiv vorliegt.