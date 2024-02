Hamburg. Dass Bahnen und Busse am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine stillstehen, stößt auf Unverständnis. Umso klarer die Antwort.

Es ist ein trauriges Jubiläum, das auch in Hamburg nicht unbedacht bleiben soll. Am 24. Februar jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bereits zum zweiten Mal. Die Kämpfe dauern an – ein Ende ist vorerst nicht in Sicht.