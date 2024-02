Hamburg. Harte Tarifauseinandersetzung um Bus- und U-Bahn-Fahrer. Die Hochbahn will auf eine Forderung nicht eingehen.

Offenbar sind die Gräben zwischen der Hamburger Hochbahn und der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di tiefer als gedacht: In der kommenden Woche kommt es zu einem erneuten Warnstreik, der diesmal 48 Stunden betragen soll. Wie Ver.di am Donnerstag mitteilte, solle der Ausstand der Bus- und U-Bahn-Fahrer am Donnerstag, den 29. Februar um 3 Uhr nachts beginnen und erst am Sonnabend um 3 Uhr in der Früh enden.