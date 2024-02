Hamburg. Gleich zwei Rekorde: Welche Gynmasien und Stadtteilschulen in diesem Jahr besonders stark angewählt werden – und wie es jetzt weitergeht.

Schon wieder ein Rekord: 16.415 Schülerinnen und Schüler wurden jetzt für eine der weiterführenden staatlichen Schulen in Hamburg angemeldet. Das sind 444 Fünftklässler mehr als bei der vorangegangenen Anmelderunde. Die Gymnasien der Hansestadt werden in etwa genauso viele neue Schulkinder begrüßen könnnen wie die Stadtteilschulen der Hansestadt, wobei sich der Trend ganz leicht in Richtung Stadtteilschulen verschiebt.