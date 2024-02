Hamburg. Behörden konzentrieren Hilfen für Kokain- und Crack-Süchtige sowie Obdachlose. Sichtschutz am Drob Inn – neue Regeln ab 1. April.

Die Vorbilder sind Wien und Zürich: Der Hamburger Senat will die katastrophale Situation um den Hauptbahnhof mit neuen Maßnahmen angehen. Dazu gehören ein Umbau am Drob Inn, dem Konsumraum für Kokain- und Cracksüchtige, eine Konzentration von Hilfsangeboten zum Beispiel auch für Obdachlose an der Bahnhofsmission und der Einsatz von Platzwarten. Diese „Sozialraumläufer“ genannten Hilfskräfte sollen in einem Zweischichtenmodell von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr Bedürftige auf die Regeln hinweisen, ihnen Hilfsangebote zeigen und auch Ansprechpartner für Anwohner und Reisende sein.