Hamburg. Hamburger Hochbahn legt verbessertes Angebot inklusive 38,5-Stunden-Woche vor. Der Gewerkschaft reicht das noch nicht.

Die Tarifverhandlungen zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und der Hamburger Hochbahn gehen in eine weitere Runde. „Nach intensivem Austausch in den vergangenen zwei Runden hat die Hochbahn Ver.di heute ein drittes, erneut verbessertes Angebot vorgelegt, welches auf die Entlastung und Unterstützung über verschiedene Alters- und Berufsgruppen hinweg eingeht“, teilte Hochbahnsprecher Christoph Kreienbaum am Montabend mit.