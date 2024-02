Hamburg. Hamburger Ärzte und Apotheken beklagen Serverausfall. Woran das E-Rezept hakt und wie es per App und Handy erst internetfähig wird.

Das elektronische Rezept hat in den ersten Wochen seit der Einführung hunderttausendfach funktioniert, allerdings auch erhebliche Verwirrung zwischen Ärzten, Apotheken und Patienten ausgelöst – und einen bedenklichen Totalausfall. Wie das Abendblatt erfuhr, hat es am vergangenen Mittwoch einen Absturz von Servern gegeben. Es konnten weder E-Rezepte in den Arztpraxen ausgestellt noch in den Apotheken abgerufen werden. Der Blackout betraf auch das Einlesen von elektronischen Gesundheitskarten. Die Angaben darüber, wie lange die Störung dauerte, gehen weit auseinander.