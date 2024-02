Hamburg. Millionen-Einnahmen durch Parkscheine von Bewohnern und Besuchern. Was damit geschieht. CDU spricht von Abzocke und zweifelt am Erfolg.

Die Einrichtung von Bewohnerparkgebieten in Hamburg soll dazu führen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner in ihrem Viertel leichter einen Parkplatz finden. Sie können einen Jahresparkausweis für 65 Euro (online) beziehungsweise 70 Euro beantragen, während Besucher des Stadtteils, die hier nur arbeiten, shoppen gehen wollen, einen Arzttermin haben oder ausgehen möchten, am Automaten, die vielfach neu aufgestellt wurden, Parktickets kaufen müssen. Dahinter steht ein verkehrspolitisches Konzept. Aber: Für die Hansestadt sind die Bewohnerparkgebiete auch ein einträgliches Geschäft: Im Jahr 2022 hat sie allein für Bewohnerparkausweise, Besucherparkausweise und Ausnahmegenehmigungen für Handwerker und Gewerbetreibende 5.324.858 Euro eingenommen, wie der Senat auf eine schriftliche Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion mitteilt.