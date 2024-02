Hamburg. Neue Panne? Staatsanwaltschaft verweigert Auskunft über Grund für Ende der Öffentlichkeitsfahndung. Experte und Politik äußern Kritik.

So nichtssagend ist wohl noch nie in Hamburg vonseiten der verantwortlichen Behörde über das Ende einer spektakulären Öffentlichkeitsfahndung informiert worden. In dürren Worten wurde am Donnerstag die Beendigung der Suche mit Bildern nach vier Männern verkündet, die seit Mai 2022 im Zusammenhang mit einem Messerangriff auf einen 31-Jährigen auf St. Pauli von der Mordkommission gesucht werden. Die Ermittlungen waren von Pannen seitens der Staatsanwaltschaft begleitet gewesen. Das Ende der Fahndung, offenbar ohne echten Erfolg, werten Experten als weiteren Fehlgriff der Justiz.