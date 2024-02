Hamburg. Erstmals stehen zwei Männer wegen Mitgliedschaft in Terrorgruppe vor deutschem Gericht. Was ihnen vorgeworfen wird, wie sie reagieren.

Der eine Mann wirkt angespannt und verschüchtert. Der andere lächelt breit und winkt locker seinen Angehörigen zu. Einen Gleichklang im Verhalten der beiden Männer, die in diesem Prozess auf der Anklagebank sitzen, gibt es nicht. Dabei sollen der 55-Jährige und der 49-Jährige zwei Brüder im Geiste sein. Beide, so sieht es zumindest die Bundesanwaltschaft, sind Mitglieder der TerrororganisationHisbollah. Jene Gruppierung also, die seit Jahrzehnten gegen Israel kämpft.