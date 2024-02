Hamburg. Bricht der Verkehr zusammen, fallen alle Hemmungen. Gleiches gilt für die Demokratie. Die Republik am Rande des Nervenzusammenbruchs.

Am Mittwoch war es wieder so weit: Auf den Straßen in Hamburg ging nichts mehr. Mal sind es die Dauerbaustellen, mal ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, mal hohl drehende Landwirte, aber immer gleichen sich die Bilder. Die Menschen verlieren rasant schnell die Nerven, sie beginnen zu hupen, ihre Aggressivität steigt, und Regeln verlieren ihre Gültigkeit. Dann fährt man stumpf auf die Kreuzung, weil man sich im Recht fühlt, und vergrößert das Chaos. Verkehrszeichen werden ignoriert. Im Stau kann keine rote Ampel den Irrsinn bremsen.