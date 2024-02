Hamburg. Die Hamburger KinderDocs erklären, wie man diese Allergie behandelt und warum das so wichtig ist, um Folgeerkrankungen zu verhindern.

Frühling und Sommer – das sind für die meisten Menschen die schönsten Jahreszeiten. Wer an Heuschnupfen leidet, könnte dies anders sehen. Schließlich fliegen in dieser Zeit die Pollen, die die allergischen Reaktionen auslösen. 15 bis 25 Prozent der Deutschen leiden darunter und auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die von Heuschnupfen oder einer Hausstaubmilbenallergie betroffen sind, nehmen immer weiter zu, wie die beiden Hamburger Kinderärztinnen Dr. Claudia Haupt und Dr. Charlotte Schulz in ihren Praxen feststellen.