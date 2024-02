Hamburg. Der Bundeskanzler und die estnische Premierministerin Kaja Kallas sind Ehrengäste des Matthiae-Mahls. Ein Vorgänger sorgte für einen Eklat.

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft am kommenden Dienstag (20. Februar) in Hamburg mit seiner von Russland gesuchten Kollegin Kaja Kallas zusammen. Der Altbürgermeister und die estnische Premierministerin sind Ehrengäste des diesjährigen Matthiae-Mahls im Großen Festsaal des Rathauses. Das gab der Senat am Donnerstag bekannt.

Vor Treffen mit Olaf Scholz in Hamburg: Kaja Kallas von Russland zur Fahndung ausgeschrieben

Mit Kallas’ Besuch sollten die Beziehungen Hamburgs zu Estland vertieft werden, hieß es. Dank seines Hafens habe Hamburg seit Jahrhunderten Schifffahrts- und Außenhandelsverbindungen zum Baltikum. Als weitgehend digitalisiertes Land sei Estland zudem ein guter Partner für Hamburg bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Infrastrukturen und in der Cybersicherheit.

Kallas wurde Anfang der Woche neben zwei weiteren baltischen Politikern von der russischen Regierung auf die Fahndungsliste gesetzt. Ihnen wird „die Zerstörung von Denkmälern für Sowjetsoldaten“ vorgeworfen. Estland hatte nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 ein Kriegsdenkmal nahe der Grenze zu Russland abgebaut.

1994 sorgte Estlands Präsident beim Matthiae-Mahl für Eklat mit Putin

1994 war der damalige estnische Staatspräsident Lennart Meri beim Matthiae-Mahl eingeladen – und sorgte für einen Eklat. Als Meri in seiner Rede davor warnte, dass die Russen die Vorherrschaft im Osten anstrebten, warf der damalige Vizebürgermeister von St. Petersburg wutentbrannt seine Serviette auf die Festtafel und marschierte aus dem Saal. Sein Name: Wladimir Putin.

Das Matthiae-Mahl ist seit 1356 historisch belegt und gilt damit als das älteste noch begangene Festmahl der Welt. Der Senat lädt aus diesem Anlass jährlich rund 400 Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sowie das gesamte Konsularische Korps ein. Neben dem Bürgermeister halten je ein ausländischer und ein deutscher Ehrengast eine Rede.