Hamburg. Airbus, Elbvertiefung, HafenCity: Der Sozialdemokrat schmiedete das erste rot-grüne Bündnis in Hamburg. Am Montag wird er 80 Jahre alt.

Anruf bei Ortwin Runde in Meiendorf. Kein norddeutsch gefärbtes „Tach auch“, das einst sein Markenzeichen war, sondern ein schlichtes „Hallo“ zur Begrüßung. Runde mag nach einem Schlaganfall 2015 zwar in seiner Mobilität eingeschränkt sein, aber er ist der „Homo politicus“ geblieben, als den er sich schon früher oft bezeichnet hat, das wird in dem rund einstündigen Gespräch, das sich anschließt, schnell klar. Und die Gesundheit? „Mir geht es recht gut. Aber das Ganze kann man nur mit Humor überstehen“, sagt Hamburgs früherer Erster Bürgermeister in der für ihn typischen lakonischen Art. Am kommenden Montag feiert der Sozialdemokrat seinen 80. Geburtstag.