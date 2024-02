Hamburg. Rekordzahl bei Einstellungen: Woher die Lehrkräfte kommen, was sie unterrichten, wie alt sie sind, wie viele Seiteneinsteiger es gibt.

Nicht nur die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Hamburg wächst von Rekord zu Rekord. Auch bei den Lehrkräften in Hamburg meldet die Schulbehörde am Freitag einen Rekord: Im laufenden Schuljahr werden fast 1000 neue Lehrerinnen und Lehrer in der Hansestadt eingestellt – so viele wie nie zuvor.