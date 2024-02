Hamburg. Umweltverbände finden: Wer ein großes Auto fährt, soll künftig auch mehr zahlen. Wie teuer das Parken eines SUVs werden könnte.

225 Euro – so viel sollen SUV-Fahrer von außerhalb künftig zahlen, wenn sie den Wagen für einen halben Tag in Paris abstellen. Das jedenfalls folgt aus einem Bürgerentscheid, bei dem am Sonntag 55 Prozent der Bewohner der französischen Hauptstadt der Initiative der sozialistischen Bürgermeisterin Rückendeckung gaben. Ist das Pariser Parkgebühren-Modell auf Hamburg übertragbar?