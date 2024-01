Hamburg. Statistikamt nennt konkreten Zeitpunkt. Welche Stadtteile am stärksten wachsen – und welche sogar schrumpfen werden.

Hamburg wächst und wächst und wächst - und das gegen den Trend mancher anderen deutschen Städte. Und dieses Bevölkerungswachstum, das seit Jahren zu beobachten ist, wird sich voraus­sichtlich in den kommenden 15 Jahren fortsetzen. Nach einer Prognose des Statistikamtes Nord wird die Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2040 auf 2,024 Mio. Hamburgerinnen und Ham­burger ansteigen, wie das Amt am Dienstag mitteilte. Das wären rund 83.500 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als 2022. Den Berechnungen zufolge wird im Jahr 2030 erstmals die Marke von zwei Millionen Einwohnern in Hamburg übertroffen.