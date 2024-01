Hamburg. Gewerkschaft GEW ruft zur Demo am Montag auf. Bessere Bezahlung gefordert. Lehrkräfte bekommen unterm Strich nur 10-15 Euro die Stunde.

Mehr als 100.000 Kursteilnehmende, 8700 Veranstaltungen und eine wachsende Zahl von Angeboten für Flüchtlinge und Migranten – die Hamburger Schulbehörde schmückt sich gern mit der positiven Entwicklung der Volkshochschule (VHS), wie zuletzt in der Jahresbilanz 2023 vor wenigen Wochen. Weniger erfreulich ist aus Sicht der Beschäftigten deren finanzielle Lage. „Schluss mit prekär! 2024 endlich gerechte und faire Arbeitsbedingungen für die Erwachsenenbildung in Hamburg“, lautet das Motto der Demonstration, zu der am Montag mehrere Hundert fest angestellte Kursleiter und Honorarkräfte erwartet werden.