Hamburg. Deutschland hat seine Außenpolitik moralisiert – und die Diplomatie vernachlässigt. Dabei wird sie mehr denn je benötigt.

„Die Welt ist ein Irrenhaus. Und hier ist die Zentrale.“ Der Spruch klebte einst zum Verdruss aller Altphilologen am Schwarzen Brett in meinem Klassenzimmer. 35 Jahre später scheint der erste Teil des Spruchs Wirklichkeit geworden zu sein. Zwei Daten beschreiben dieses Jahrzehnt, in dem die Menschheit den Kurs geändert hat und offenbar wieder Richtung Steinzeit marschieren möchte.