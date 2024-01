Hamburg. Hoher Prozentsatz der Einheimischen ist stolz auf die Stadt. Aber es gibt auch Kritik. Zu viele Besucher? Das sagen Bürger und Experten.

Der Tourismus verändert Hamburg auf positive Weise – auch die Menschen in der Stadt profitieren davon. So hat die steigende Zahl von Besuchern laut einer Umfrage dazu geführt, dass es mehr kulturelle Angebote sowie Freizeitmöglichkeiten gibt und Busse und Bahnen pünktlicher geworden sind (wenn sie denn nicht gerade bestreikt werden oder das Personal durch Krankheitswellen dezimiert ist). Entsprechend überwiegen für eine deutliche Mehrheit von der Bürgerinnen und Bürgern die positiven Auswirkungen des Tourismus auf die Hansestadt, heißt es in der am Mittwoch vorgestellten Untersuchung des Markt- und Sozialforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Tourismusverbands Hamburg.