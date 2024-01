Hamburg. Männliche Politiker dominieren Partei, doch ihre Anhängerschaft ist viel gemischter. Wo ihre Hochburgen sind und was Protest bringt.

Wenn Dirk Nockemann (65), ein selbst ernannter alter, weißer Mann, erst einmal in Fahrt kommt, dann ist sein Gesicht nicht weiß, sondern rot. Am vergangenen Freitag, als mehr als 50.000 Hamburger gegen Nockemanns AfD rund um den Jungfernstieg auf die Straße gegangen sind, dürfte wieder so ein Moment gewesen sein.