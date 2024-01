Hamburg. Wildparken für viele ein Ärgernis. Zusätzliche Parkplätze und Verbotszonen in deren Umkreis sollen etwa an Bahnhaltestellen entstehen.

E-Scooter sind in Hamburg beliebt: 11,3 Millionen Fahrten mit den Elektrorollern gab es im vergangenen Jahr nach Angaben des Senats, der sich auf Daten der vier Anbieter in der Hansestadt beruft. Im Rahmen der Mobilitätswende eigneten sich die Kleinstfahrzeuge inbesondere für kürzere Strecken etwa zur nächsten U- oder S-Bahnhaltestelle und zurück nach Hause, also für die sogenannte erste und letzte Meile, sagen SPD und Grüne.