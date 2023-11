Metin Kaya tritt aus der Linken aus – Fraktion übt harsche Kritik

Hamburg. Es ist ein Schritt mit langem Anlauf: Bereits vor Wochen hatte Metin Kaya angekündigt, an diesem Donnerstagabend zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Zaklin Nastic in der Neustadt an einer Diskussionsveranstaltung teilzunehmen mit dem Titel: „Braucht es eine Sahra-Wagenknecht-Partei.“ Dabei sollte ein Videogrußwort der abtrünnigen Linken-Ikone eingespielt werden.

Kaya nutzte den Auftritt, um zu verkünden, was bei den Linken niemanden mehr überraschen konnte: Der 62 Jahre alte Bürgerschaftsabgeordnete erklärte seinen Austritt aus Partei und Fraktion. Das gab die Linke am Abend bekannt.

Der „Hamburger Morgenpost“ sagte Kaya, er wolle nun das Bündnis Sarah Wagenknechts (BSW) bei der geplanten Gründung einer Partei unterstützen. Die Linke sei nicht der Feind, so Kaya weiter: „Wir wollen versuchen, Antworten zu finden auf die Fragen, die die Menschen bewegen.”

Kaya will trotz Austritts Bürgerschaftsmandat behalten – Fraktion übt harsche Kritik

Sein Bürgerschaftsmandat will Kaya behalten – was in seiner Fraktion Empörung auslöst. „Metin Kaya hat sein Mandat auf der Liste der Hamburger Linken errungen, unsere Parteimitglieder haben auch für ihn einen engagierten Wahlkampf gemacht – es ist schlicht ein Gebot des menschlichen Anstands, dass er nun sein Mandat zurückgibt“, sagen die Vorsitzenden Sabine Boeddinghaus und Cansu Özdemir in einer gemeinsamen Erklärung. Kayas Schritt komme nicht überraschend: „Seine Entfremdung von der Fraktion und ihren Inhalten und Vorhaben lag schon geraume Zeit auf der Hand.“

Metin Kaya wurde in der Türkei geboren. Seit 2005 war der Sozialarbeiter Mitglied der Linken, seit 2020 ist er Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft.

Foto: Karin Desmarowitz / Die Linke

Linken-Landessprecherin Sabine Ritter und ihr Amtskollege Thomas Iwan werfen Kaya „Schein-Argumente“ für seinen Austritt vor: „So begründet Metin Kaya seinen Schritt eben auch mit der konsequenten Haltung der Linken, nirgends auf rechtsoffene Podien oder Veranstaltungen zu gehen.“

Kaya ist nach Nastic der zweite Hamburger Mandatsträger, der die Linke verlässt, um sich Wagenknechts Bündnis anzuschließen. Die frühere Landessprecherin hatte ihren Schritt damit begründet, die Linke habe „ihren politischen Kompass verloren und die Aufarbeitung der letzten Wahlniederlagen verweigert“.