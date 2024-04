Die Galerie der Gegenwart wurde 1997 in einem Kubus-Bau des Architekten Oswald Mathias Ungers eröffnet. Auf 5600 Quadratmetern wird Kunst von der Pop-Art bis heute gezeigt. Gerade wurde dort die Ausstellung „something new, something old, something desired“ bis 15. September verlängert (Archivbild). © picture alliance / Caro | Muhs