Die Stadtparkbühne befindet sich zwar in Winterhude, aber an keinem Ort hat Lotto King Karl öfter „Mitten in Barmbek“ gesungen: bislang 53-mal. Am 11. Mai 2024 heißt es erneut: „Ich bin da, wo meine Wurzeln sind, mitten in Barmbek.“ © Marcelo Hernandez | Marcelo Hernandez