Hamburg. Eine Unternehmerdynastie und der verschwundene untreue Ehemann: Borowski weiß früh, wo der Hase langläuft. Sein erster Schuss sitzt.

Das toxische Ehepaar Greta (Cordelia Wege) und Tobias Exner (Pétur Óskar) wird in der ersten Szene eingeführt. Bei Exners ist Party, Unternehmenserbin Greta hat einen Preis für ihr Tun bekommen. Vom Gatten gibt‘s eine passiv aggressive Gratulationseinlage zu den Klängen von Jungle, am Ende dann doch so leidenschaftlich, als wäre das alles „Let‘s Dance“; und später noch Sex. Noch viel später ist Toby verschwunden. Er kommt auch nicht wieder.