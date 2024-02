Hamburg. Durch jährliche Ausschüttung einer sechsstelligen Summe wird neue Kunst erworben, den Anfang macht David Novros‘ Fresko „Boathouse“.

„Es zählt zu meinen größten Erlebnissen.“ Alexander Klar ist beim Interview geradezu elektrisiert; begeistert erzählt der Kunsthallen-Direktor von einem Künstler, dessen Werk ihn 2013 buchstäblich aus den Socken gehauen habe. „Zu meiner Zeit als Direktor des Museums Wiesbaden entdeckte ich dort das mehrteilige Fresko ‚Four Seasons‘ von David Novros und wollte ihn daraufhin unbedingt kennenlernen. Er galt als schwierig, ich aber habe damals in New York einen präzisen, sehr interessierten Mann getroffen, den ich in Folge unserer ersten Begegnung alle zwei Jahre in seinem Atelier besuchte.“